به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار عراقی سخنران این مراسم با اشاره به دشمنی آمریکا واسرائیل با ملت ایران گفت: آنها با دین و نظام و رهبری ما مشکل دارند و از توان و پیشرفت کشور ما در هراسند.

وی با اشاره به جنگ دوازده روزه اظهاار داشت:رهبری مقتدر رهبر عزیز، امام خامنه‌ای، در جنگ ۱۲ روزه بسیار هوشمندانه بود و توانست دشمن را وادار به قبول آتش بس کند.

سردار عراقی در ادامه حضور آگاهانه وپشتیبانی همه اقشار مختلف از نظام اسلامی را برگ زرین دیگری در صفحات پرافتخار ایران اسلامی عنوان کرد.