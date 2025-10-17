رسانه‌ها در انگلیس با هشدار به شهروندان و به ویژه مقامات درباره احتمال جاسوسی از آنان نوشتند، لوازم خانگی هوشمند از جمله تلویزیون می‌تواند به عنوان در پشتی برای نفوذ به داخل خانه استفاده شوند و حتی بدون دوربین یا میکروفون، داده‌هایی مانند عادات تماشای کاربران و دیگر اطلاعات مورد نیاز خود را بربایند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند هر زمان که فردی به وسایل الکترونیکی هوشمند در منزل یا محل کار وصل می‌شود، اطلاعات مصرف کننده به شرکت‌های خصوصی سازنده آن‌ها منتقل می‌شود. یعنی مردم زمانی که می‌خواهند مثلا با وسیله‌ای الکترونیکی دمای منزل یا محل کار را تنظیم کنند یا از تلفن همراه استفاده می‌کنند یا از یک کارافزار بهره می‌برند یا وارد تارنمایی در اینترنت می‌شوند، اطلاعات خودشان را در اختیار شرکت‌های سازنده و اداره کننده این وسایل یا کارافزار‌ها قرار می‌دهند.

به گفته این کارشناسان بسیاری از مردم نمی‌دانند اطلاعاتشان توسط وسایل هوشمند به کدام کشور‌ها منتقل می‌شود، اما این اطلاعات ممکن است در کشور آلمان، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، روسیه، چین و یا هر کشور دیگر ذخیره شود.

روزنامه دیلی میل نوشت: وسایلی همچون بلندگو‌های هوشمند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور مداوم به سخنان افراد در اطرافشان از جمله دستور‌های صاحبانشان گوش می‌کنند و شماری از تلویزیون‌های هوشمند نیز همچون دوربین تصویربرداری می‌توانند وقایع اطراف را فیلمبرداری کنند. به نوشته این روزنامه، رمز‌های ورود که مالکان وسایل هوشمند برای استفاده از این وسایل تعبیه می‌کنند به راحتی قابل شکستن است و رخنه در این وسایل و ربودن اطلاعات شخصی مصرف کنندگان، کاملا رایج شده است و کشور‌ها می‌توانند از وسایل هوشمند همچون سلاح استفاده کنند.

کارشناسان سایبری در انگلیس برای کاهش خطر‌های ناشی از دزدیدن اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد می‌گویند: آنان باید پیش از خرید دستگاه هوشمند بررسی کنند که آیا شرکت سازنده سیاست شفاف بودن داده دارد یا خیر؟

مردم از گذرواژه‌های غیر ساده و منحصر‌به‌فرد برای دستگاه‌ها استفاده کنند. نرم افزار‌های دستگاه‌ها را مرتب نصب و بروز رسانی و دسترسی به برنامه‌ها و پوشه‌ها و نیز مکان، میکروفون و دوربین را محدود کنند.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنند مثلا شب‌ها و هنگامیکه در خانه یا محل کار نیستند اتصال دستگاه به اینترنت را قطع کنند.

هر چند وقت یک بار بررسی کنند که چه دستگاه‌هایی به شبکه‌ی خانگی شان متصل است و آیا اتصال مشکوکی دارند یا خیر. این اقدامات می‌تواند میزان مصونیت دارندگان دستگاه‌های هوشمند را افزایش دهد.