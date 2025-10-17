به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراتنیس روی میز قهرمانی آسیا به میزبانی چین در حال برگزاری است و امروز جمعه در ماده دونفره نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که نتایج آن به شرح زیر است:

در کلاس ۱۸ تیم دوبل ایران متشکل از غلامی و رمضانی برابر قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کردند.

در کلاس ۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از جانفشان و انصاری برابر هند با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.

در کلاس ۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از رضاپور و اصلانی برابر چین با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.

در کلاس ۲۰ تیم دوبل بانوان ایران متشکل از جانفشان و انصاریان برابر کره‌جنوبی با نتیجه ۳ بر یک واگذار کردند.

در کلاس ۷ تیم دوبل بانوان ایران متشکل از اصلانی و انصاری برابر هند با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسیدند و به یک چهارم نهایی صعود کردند.

در کلاس ۱۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از نمازی و غلامی برابر هند با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.

در کلاس ۲۰ تیم میکس دوبل ایران متشکل از رمضانی و محمدی برابر قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کردند.