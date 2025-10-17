پارا تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ صعود تیم دوبل بانوان ایران به یکچهارم نهایی
تیم پاراتنیس روی میز دونفره بانوان ایران به مرحله یک چهارم پایانی رقابتهای قهرمانی آسیا راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پاراتنیس روی میز قهرمانی آسیا به میزبانی چین در حال برگزاری است و امروز جمعه در ماده دونفره نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که نتایج آن به شرح زیر است:
در کلاس ۱۸ تیم دوبل ایران متشکل از غلامی و رمضانی برابر قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کردند.
در کلاس ۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از جانفشان و انصاری برابر هند با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.
در کلاس ۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از رضاپور و اصلانی برابر چین با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.
در کلاس ۲۰ تیم دوبل بانوان ایران متشکل از جانفشان و انصاریان برابر کرهجنوبی با نتیجه ۳ بر یک واگذار کردند.
در کلاس ۷ تیم دوبل بانوان ایران متشکل از اصلانی و انصاری برابر هند با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسیدند و به یک چهارم نهایی صعود کردند.
در کلاس ۱۷ تیم میکس دوبل ایران متشکل از نمازی و غلامی برابر هند با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کردند.
در کلاس ۲۰ تیم میکس دوبل ایران متشکل از رمضانی و محمدی برابر قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کردند.