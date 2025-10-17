میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا در واکنش به دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای انجام عملیات مخفیانه سیا علیه ونزوئلا، ضمن اعلام همبستگی با نیکلاس مادورو تأکید کرد: ونزوئلا با اتحاد مردم و ارتش خود بار دیگر تهدید‌های واشنگتن را شکست خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ پس از انتشار خبر صدور مجوز عملیات مخفی سازمان سیا در ونزوئلا توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کوبا با ابراز حمایت قاطع از دولت ونزوئلا، همبستگی کامل خود را با نیکلاس مادورو اعلام کرد.

دیاز کانل با اشاره به نقش تعیین‌کننده اتحاد ملی در پیروزی بر مداخلات خارجی گفت: ونزوئلا تحت رهبری رئیس‌جمهور مادورو و با اتحاد ارتش و ملت، بار دیگر بر تهدید‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا غلبه خواهد کرد.

وی همچنین با یادآوری جمله‌ای معروف از رهبر انقلاب کوبا، فیدل کاسترو تاکید کرد: برای ونزوئلا باید همه چیز را فدا کرد.

رئیس‌جمهور کوبا در خاتمه خواستار حمایت مردم و دولت‌های منطقه از حاکمیت، استقلال و ثبات ونزوئلا شد و بار دیگر مخالفت دولت کوبا با هر گونه تجاوز و مداخله خارجی در آمریکای لاتین را مورد تاکید قرار داد.