تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور با پیکان مسابقه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس اراکیها در ورزشگاه انقلاب کرج با پیکان مسابقه میدهند.
در این دیدار که قضاوت آن را حسین امیدی بر عهده دارد، نماینده لیگ برتری استان مرکزی که با ۹ امتیاز هم امتیاز با ملوان رده سومی در جایگاه چهارم جدول قرار دارند با تیم پیکانی مسابقه میدهد که تا کنون بردی در نبرد با اراکیها کسب نکرده است.
تیم میزبان نیز با ۲ امتیاز کمتر از اراکیها در خانه نهم جدول قرار دارد.
دو تیم از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه شنبه بیست و ششم مهرماه مقابل یکدیگر به میدان میروند.