اسلام آباد و کابل پس از درگیریهای مرزی اخیر تصمیم گرفتند آتشبس را تا پایان مذاکرات دوحه بهطور موقت تمدید کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ منابع دیپلماتیک پاکستان از تمدید آتش بس با افغانستان خبر دادند و اعلام کردند: این آتش بس تا بعد از گفتوگوهای سطح بالا که قرار است فردا ۱۸ اکتبر به میزبانی دوحه برگزار شود، تمدید شده است.
پیش از این منابع دیپلماتیک گفته بودند نشست میان مقامهای پاکستانی و طالبان افغانستان امروز (جمعه) در دوحه برگزار میشود.
بنابر این گزارش هیئت طالبان به ریاست ملا یعقوب وزیر دفاع افغانستان و هیئت پاکستانی نیز به سرپرستی مقامهای ارشد امنیتی در مذاکرات شرکت خواهند کرد.
منابع افزودند: پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل به برخی از اعضای هیئت طالبان اجازه سفر نداد، دولت طالبان ترکیب هیئت خود را تغییر داده است.
پیشتر نیز پاکستان در تاریخ ۱۵ اکتبر بنا بر درخواست طالبان افغانستان برای ۴۸ ساعت آتشبس موقت اعلام کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای گفته بود اسلامآباد با هدف ایجاد فضای گفتوگو و یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای تنشهای مرزی با درخواست طالبان موافقت کرده است.