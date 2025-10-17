تیم سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با برتری مقابل استقلال خوزستان به رده چهارم جدول صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و سپاهان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر جمعه ۲۵ مهر در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت شهاب محمدی برابر هم به میدان رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

محمد دانشگر و احسان حاج صفی گل‌های سپاهان را در این بازی به ثمر رساندند.

در نیمه نخست این دیدار، موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه دو تیم ایجاد شد. در دقیقه ۱۲، نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه با برخورد او به امیرعلی صادقی همراه شد، اما داور دستور به ادامه بازی داد.

سه دقیقه بعد، در دقیقه ۱۵، ارسال کرنر توسط آلوز با ضربه سر خطرناک حاجی عیدی همراه شد که توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

سپاهان در دقیقه ۲۸ به گل اول رسید. ارسال دقیق ریکاردو آلوز از روی نقطه کرنر روی سر مجید علیاری نشست؛ ضربه اول با واکنش امید افشین مهار شد، اما در برگشت محمد دانشگر با هوشیاری و ضربه‌ای دقیق از فاصله نزدیک دروازه استقلال خوزستان را باز کرد.

در دقیقه ۳۴ نیز محمدمهدی لطفی با حرکتی انفرادی وارد محوطه جریمه شد و شوت او به سختی از روی خط دروازه برگشت. در ادامه، تکل مجید علیاری در دهانه دروازه هم ثمری نداشت و این موقعیت طلایی از دست رفت.

بازیکنان در دقیقه ۳+ ۴۵ صاحب ضربه پنالتی شدند که احسان حاج صفی پشت توپ ایستاد و با پای چپ محکم به توپ ضربه زد و موفق شد گل دوم سپاهان را در این بازی به ثمر برساند.

در نیمه دوم دیدار استقلال خوزستان و سپاهان، جریان بازی با حملات پی‌درپی دو تیم دنبال شد. در دقیقه ۴۸، عارف حاجی‌عیدی با حرکتی تند و ضربه‌ای خطرناک دروازه استقلال خوزستان را تهدید کرد، اما واکنش به‌موقع دروازه‌بان میزبان توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۶۳، سپاهان صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که شوت محکم عارف رستمی در حالت درازکش توسط اخباری دروازه‌بان استقلال خوزستان مهار شد.

دقیقه ۷۲ نیز با حرکت پا به توپ امیرحسین جلالی‌وند از میانه میدان همراه بود؛ شوت محکم او از پشت محوطه جریمه با اختلافی اندک از بالای دروازه بیرون رفت تا آه از نهاد نیمکت سپاهان بلند شود.

در دقیقه ۷۷، باز هم سپاهان به گل نزدیک شد؛ ارسال دقیق ریکاردو آلوز از جناح راست روی سر مجید علیاری نشست، اما ضربه سر او با اختلاف کمی از بالای دروازه استقلال خوزستان عبور کرد و به بیرون رفت.

محمد شریفی در دقیقه ۸۶ اخراج شد و استقلال خوزستان در دقایق پایانی ۱۰ نفره بود.

سپاهان با کسب این پیروزی ۹ امتیازی شد و در رده چهارم جدول قرار گرفت. استقلال خوزستان هم با ۸ امتیاز در جایگاه هشتم است.