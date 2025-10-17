به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ پیکر زنده یاد کرم‌رضا پیریایی، از مدیران باسابقه‌ در حوزه‌های اجرایی و فرهنگی کشور بر روی دستان مردم قدرشناس کوهدشت تشییع و به خاک سپرده شد.

دکتر کرم رضا پیریایی متولد سال ۱۳۳۹ در کوهدشت لرستان بود و در سال‌های خدمت خود مسئولیت‌هایی استانداری قم و همدان، معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست‌جمهوری و مدیریت صداوسیما در استان‌های ایلام و کردستان را بر عهده داشت.

وی همچنین ریاست مرکز موسیقی و سرود صداوسیمای جمهوری اسلامی ، مدیریت مجتمع نمایندگان مجلس و تألیف چندین اثر فرهنگی را در کارنامه داشت.