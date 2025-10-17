به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاگردان محرم نوید کیا در قالب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاره تختی آبادان به دیدار استقلال خوزستان رفتند، که این بازی با نتیجه دو بر صفر به نفع طلایی پوشان اصفهانی به پایان رسید.

در این دیدار محمد دانشگر در دقیقه (۲۸) و احسان حاج صفی در دقایق اضافه نیمه اول گل‌های برتری سپاهانی را به ثمر رساندند تا طلایی پوشان دو مین بُرد متوالی خارج از خانه را رقم بزنند و به طور موقت به رده چهارم جدول صعود کنند.

استقلال خوزستان نیز با این نتیجه ۸ امتیازی مانده و به رده هشتم جدول سقوط کرد.