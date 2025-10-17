پخش زنده
با کمک دوستداران طبیعت، جنگل گلستان از زباله پاکسازی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این طرح که مدیریت و بخش عمدهای از هزینه آن را علی گودرزی خیر حوزه محیط زیست عهده دار بود، مسیر پاسگاه چوبی در خراسان شمالی تا تنگراه در استان گلستان پاکسازی شد.
در این طرح در طول ۱۳ روز حدود ۶ تن زباله از جنگل گلستان جمع آوری و خارج شد.
بررسیها در سالهای اخیر نشان میدهد حجم زبالههای رها شده در طبیعت بصورت چشم گیری کاهشی بوده است
به طوریکه در سال ۹۷ و همزمان با شروع این اقدام توسط این خَیّر زبالهها به ۸۰ تن رسید، این حجم زباله پارسال حدود ۱۲ تن و امسال به ۶ تن رسیده است.
این موضوع نشان دهنده افزایش فرهنگ مردم در حفظ محیط زیست و قدردانیشان از طبیعت است که با کمک فعالان محیط زیست، رسانهها و جوامع محلی محقق شده است.