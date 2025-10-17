پخش زنده
رزمندگان نیروی زمینی سپاه سه هزار بسته لوازمالتحریر اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فصل تحصیل، با همت رزمندگان گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحبالزمان (عج) و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و مشارکت خیرین، ۳۰۰۰ دانشآموز در مناطق مرزی و محروم استان سیستان و بلوچستان از برنامههای فرهنگی و آموزشی بهرهمند شده و پکهای لوازمالتحریر دریافت کردند.
سردار بیگی، فرمانده گروه مهندسی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحبالزمان (عج) نیروی زمینی سپاه، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام در آستانه سالروز شهادت شهید شوشتری و شهدای وحدت و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند صورت پذیرفت.
سردار بیگی افزود: از آنجایی که شهید شوشتری توجه ویژهای به محرومیتزدایی داشتند و از بانیان و مبتکرین این امر در جنوب شرق کشور بودند، رزمندگان گروه مهندسی ۴۰ صاحبالزمان (عج) و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همت خیرین، جشنهای باشکوهی را برای کودکان در مدارس حوزه ماموریتی این تیپ در استان سیستان و بلوچستان برگزار کردند.
در این مراسم، ۳۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان اهدا شد.
این اقدام خیرخواهانه در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی با مشارکت خیرین و نیکاندیشان منطقه انجام گرفت و موجب دلگرمی و شادی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید شد. این حرکت خداپسندانه با استقبال خانوادهها و مسئولان محلی همراه بوده و از آن بهعنوان الگویی موفق در ترویج فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی یاد شده است.
گفتنی است، در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید نیز، بیش از ۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر دیگر از سوی قرارگاه محرومیتزدایی، مردمیاری و سازندگی نیروی زمینی سپاه بین دانشآموزان محروم استان مازندران توزیع شده است که در مجموع، ۴۰۰۰ دانشآموز مناطق محروم از این بستههای حمایتی بهرهمند شدند.