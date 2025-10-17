قهرمانان المپیاد تیراندازی با کمان دختران ایران معرفی شدند
قهرمانان هفتمین دوره المپیاد تیراندازی با کمان دختران کشور به میزبانی شهر همدان معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای تیراندازی با کمان دختران نوجوان در قالب هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور روز جمعه با حضور ۱۱۶ ورزشکار به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد.
در این پیکارها که در زمین چمن دانشگاه آزاد همدان برگزار شد، تیم چهارمحال و بختیاری در رشته ریکرو و زنجان در رشته کامپوند به مقام قهرمانی دست یافتند.
همچنین تیمهای مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه دوم ریکرو و کامپوند قرار گرفتند و تهران در هر دو بخش به مقام سوم دست یافت.
در بخش انفرادی روشنا سلامی از اصفهان قهرمان رشته ریکرو شد، آوینا کشتکار و سایدا سلمانی هر ۲ از تهران به ترتیب دوم و سوم شدند و در رشته کامپوند نیز هلیا کاظمی از زنجان، هلیا حضرتیان از آذربایجان شرقی و تینا حیدری از زنجان به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
این مسابقات با حضور استعدادهای برتر کشور و با هدف شناسایی ظرفیتهای آینده تیراندازی با کمان برگزار شد.