تهران و بوشهر قهرمان المپیاد ملی تیراندازی دختران کمتر از ۱۵ سال
رقابتهای المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال ایران به میزبانی ایلام برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش تیمی تفنگ بادی، تیم تهران به مقام نخست دست یافت، تیم فارس در جایگاه دوم ایستاد و تیم اصفهان مقام سوم را از آن خود کرد.
در رشته تپانچه بادی نیز بوشهر قهرمان شد، تیم اصفهان نایبقهرمان و استان مرکزی سوم شد.
در بخش انفرادی تفنگ بادی، ملیکا کوهی و فاطمه قناویزباف هر دو از استان تهران به ترتیب مقامهای نخست و دوم را کسب کردند و الهام قائمی از بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش انفرادی تپانچه بادی نیز ریحانه غلامحسین از استان مرکزی قهرمان شد، روژینا شرافت از اصفهان به مقام دوم دست یافت و فاطمه یوسفی از بوشهر عنوان سوم را از آن خود کرد.
در آیین پایانی این رقابتها از ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و رؤسای هیأتهای تیراندازی استانهای شرکتکننده قدردانی شد.
المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال با حضور بیش از ۳۳۰ ورزشکار از ۳۱ استان، از ۲۳ تا ۲۵ مهر در ایلام برگزار شد.