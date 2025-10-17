پخش زنده
امروز: -
حدود ۱۰۰ ورزشکار نوجوان در اولین دوره مسابقات گل کوچک خیابانی بجنورد شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مسابقات فوتبال گل کوچک، یکی از محبوبترین بازیهای محلی و خیابانی در ایران است. این سبک خاطره انگیز از بازی، که با قوانین ساده و حداقل امکانات برگزار میشود، فرصتی برای پرورش مهارتهای فردی مثل دریبلزدن در فضای محدود و هماهنگی تیمی فراهم میکند. بوستان مادر و کودک بجنورد، دو روز میزبان این نوع از رقابتها بود.
حدود ۱۰۰ ورزشکار ۱۳ تا ۱۶ سال در این دوره از رقابتها شرکت کردند.
در این دوره، تیم نخبگان قهرمان شد. به تیمهای اول تا سوم به ترتیب ۱۰، ۶ و ۴ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد.
ورودی هر تیم هم ۵۰۰ هزار تومان بود.