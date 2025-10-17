به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی آیین بزرگداشت و تجلیل از مقام هنری استاد حسن عزتی در اهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان و هنرمندان شهرستان اهر از ۵ دهه فعالیت هنری و خوشنویسی استاد حسن عزتی تجلیل و تعدادی از آثار این هنرمند به نمایش گذاشته شد.

استاد حسن عزتی اولین کاتب قرآن کریم به خط شکسته نستعلیق در جهان اسلام با ترجمه فارسی و انگلیسی می‌باشد و از مسئولان درخواست می کند تا حمایت کنند این اثر فاخر و معنوی به چاپ برسد.