خلیفهاصل: تحت تاثیر نام سپاهان قرار گرفتیم
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره دیدار امشب تیمش مقابل سپاهان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیر خلیفه اصل جمعه شب ۲۵ مهر در نشست خبری پس از بازی تیمش مقابل سپاهان اظهار کرد: امروز تحت تاثیر نام سپاهان قرار گرفتیم و بازیکنان جوان ما نتوانستند بازی کیفیتشان را به نمایش بگذارند. باید خودمان را بازسازی کنیم و برای بازیهای آینده آماده شویم.
او افزود: اگر بازیکنانم کمی دقت میکردند میتوانستیم حداقل به تساوی برسیم، اما با تیم بسیار بزرگ سپاهان بازی داشتیم و این برد حق سپاهان بود.
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: نیمه اول تحت تاثیر نام خوب سپاهان بودیم و بازیکنانم وقتی بازیکنان بزرگ سپاهان را از نزدیک دیدند تحت تاثیر قرار گرفتند. اینکه ما بازیهایمان را اقتصادی میبریم، مشکل فوتبال کشورمان است و در بازیها کمتر گل رد و بدل میشود.
خلیفهاصل گفت: زمانی که به عنوان سرمربی استقلال خوزستان انتخاب شدم میدانستم که باشگاه مشکلات خاص خود را دارد و با اطلاع کامل این مسئولیت را پذیرفتم و اکنون نمیتوانم دنبال بهانه باشم و این شکست از ارزشهای بازیکنان من کم نمیکند و من مقصر اصلی هستم که نتوانستم تیمم را از نظر روحی روانی برای بازی با سپاهان به خوبی آماده کنم.
او گفت: اسپانسر مالی ما هم شرکت گروه ملی و هم بانک ملی است که تاکنون هیچ پرداختی به بازیکنان من نداشتهاند و پرداختی ما به بازیکنانمان صفر بوده است و مشکلات مالی خیلی زیادی داریم. مسئولان استانی و مسئولان گروه ملی باید به فکر تیم باشند تا بتوانیم روند خوب مان را ادامه دهیم حق مسلم بازیکنان جوان ما است که پولشان را دریافت کنند. تمام اعضای تیم ما تنها شغلشان همین فوتبال است که متاسفانه تا امروز هیچ دریافتی نداشتهاند.