سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که حماس به تعهدات خود براساس توافق آتشبس پایبند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حازم قاسم، گفت: تحویل جسد یک اسیر دیگر، نشانه این پایبندی است.
وی اضافه کرد: حماس عمل به تعهدات خود را تا تکمیل روند مبادله ادامه خواهد داد.
قاسم تصریح کرد: همه طرفها باید رژیم اشغالگر را به پایبندی و عمل به تعهداتش وادار کنند.
وی گفت: این رژیم با کشتار روزانه مردم نوار غزه و جلوگیری از ورود میزان کافی کمکهای انسانی به نوار غزه، توافق را نقض میکند.