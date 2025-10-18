به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حازم قاسم، گفت: تحویل جسد یک اسیر دیگر، نشانه این پایبندی است.

وی اضافه کرد: حماس عمل به تعهدات خود را تا تکمیل روند مبادله ادامه خواهد داد.

قاسم تصریح کرد: همه طرف‌ها باید رژیم اشغالگر را به پایبندی و عمل به تعهداتش وادار کنند.

وی گفت: این رژیم با کشتار روزانه مردم نوار غزه و جلوگیری از ورود میزان کافی کمک‌های انسانی به نوار غزه، توافق را نقض می‌کند.