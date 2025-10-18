مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی از امدادرسانی تیم‌های هلال احمر به حادثه برخورد خودروی تویوتا کمری باپژو۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محبان گفت: ساعت ۲۲:۴۶ روز جمعه ۲۵ مهر ماه گزارشی مبنی بر برخورد تویوتاکمری با پژو۴۰۵ در جاده بجنورد به شیروان بعد از تونل از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دریافت شد.

بلافاصله تیم‌های امداد و نجات پایگاه سیساب وکوهستان به محل حادثه اعزام شدند؛ و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه ۹ مصدوم دارد.

امدادرسانی اولیه برای مصدومین توسط تیم‌های امدادی انجام و با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.