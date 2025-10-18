پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان از پیشبینی برداشت بیش از ۴۰ تُن پسته از سطح باغهای بارور پسته این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالله شهبازی گفت: طی دهه گذشته با توجه به بحث الگوی کشت و از طرفی محدودیت منابع آبی، ارزآوری محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی، موضوع کشت پسته در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.
او سطح زیر کشت باغات پسته استان همدان را ۴۰۳ هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود ۷۶ هکتار آن به باردهی رسیده و ۳۲۷ هکتار آن هنوز بارور نیست و امسال بر اساس پیشبینی، از سطح ۷۶ هکتار باغهای بارور پسته استان، تولید این محصول از ۴۰ تُن عبور خواهد کرد که این میزان تولید در استان بیسابقه بوده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان تأکید کرد: در این زمینه شهرستان نهاوند با ۱۶۲ هکتار سطح باغهای پسته رتبه نخست استان را دارد و برداشت و تولید امسال ۱۳ تُن محصول قابل پیشبینی است.
شهبازی تصریح کرد: شهرستان ملایر با ۱۱۰ هکتار باغهای پسته رتبه دوم را از نظر بیشترین میزان سطح باغات پسته استان دارد که از این میزان سطح ۳۴ هکتار آن بارور و ۷۵ هکتار غیر بارور است و تولید ۱۷ تُن محصول از سطح باغهای بارور آن قابل پیشبینی است.
او گفت: سومین شهرستان استان همدان از نظر بیشترین سطح باغهای پسته، تویسرکان با ۳۸ هکتار باغ پسته است که کمتر از یک درصد از باغهای پسته استان را به خود اختصاص داده و سه هکتار آن بارور و ۳۵ هکتار آن غیر بارور بوده و براساس پیشبینیها از سطح باغهای بارور آن در سالجاری ۲ تُن پسته قابل برداشت است.
شهبازی ابراز امیدواری کرد: با تمهیداتی که پیشبینی شده، شاهد وسعت و توسعه دوچندان باغهای پسته در این استان باشیم و بر اساس پیشبینی چنانچه باغهای پسته استان همدان به باروری کامل برسند، از نظر عملکرد در هکتار در کشور هم به مراتب بهتر خواهیم بود و تولید بالاتری خواهیم داشت.