ایران و ترکیه برای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف محیط زیستی توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در دیدار با امینه اردوغان، همسر رئیسجمهور ترکیه، آمادگی تهران برای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف محیط زیستی از جمله مدیریت پسماند، تنوع زیستی، حفاظت از گونههای جانوری و مناطق حفاظتشده را اعلام کرد.
شینا انصاری ضمن قدردانی از میزبانی ترکیه برای برگزاری اجلاس جهانی «پسماند صفر» در استانبول، مدیریت پسماند را از اولویتهای اصلی سیاستهای زیستمحیطی ایران دانست و استقبال تهران از تجربیات موفق بینالمللی، به ویژه ترکیه، را اعلام کرد.
وی همچنین بر اهمیت «مد پایدار» که با حفظ محیط زیست سازگار است، تأکید کرد و خواستار گسترش همکاریهای منطقهای با همسایگان شد.
امینه اردوغان نیز حضور هیأت ایرانی را در این اجلاس مایه افتخار خواند و بر نقش همکاریهای محیط زیستی در ایجاد صلح منطقهای و جهانی تاکید کرد.
وی ضمن ارج نهادن به تجربیات ایران، آمادگی ترکیه را برای همکاری در تمامی زمینههای محیط زیستی اعلام کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارتخانههای متناظر دو کشور در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار تاکید کردند.