شمار تلفات غیرنظامیان افغان در حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به استان پکتیکا به هفده نفر رسید.

۱۷ کشته بر اثر حملات هوایی شب گذشته پاکستان به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، براساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، در حملات شب گذشته جنگنده‌های پاکستانی به شهرستان" ارگون" استان پکتیکا، هفده غیرنظامی از جمله هشت ورزشکار کریکت جان باختند و شانزده غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که خودروی حامل بازیکنان کریکت هنگام بازگشت از مرکز استان پکتیکا هدف حمله هوایی قرار گرفت. زنان و کودکان نیز در میان زخمیان و جان باختگان هستند.

با پایان آتش‌بس چهل و هشت ساعته، شب گذشته شهرستان‌های برمل و ارگون استان پکتیکا هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت.

اکنون گفته می‌شود آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان تا پایان مذاکرات مقامات دو کشور در دوحه تمدید شده است.