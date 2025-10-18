پخش زنده
شمار تلفات غیرنظامیان افغان در حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به استان پکتیکا به هفده نفر رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، براساس گزارش رسانههای محلی افغانستان، در حملات شب گذشته جنگندههای پاکستانی به شهرستان" ارگون" استان پکتیکا، هفده غیرنظامی از جمله هشت ورزشکار کریکت جان باختند و شانزده غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
گزارشها حاکی از آن است که خودروی حامل بازیکنان کریکت هنگام بازگشت از مرکز استان پکتیکا هدف حمله هوایی قرار گرفت. زنان و کودکان نیز در میان زخمیان و جان باختگان هستند.
با پایان آتشبس چهل و هشت ساعته، شب گذشته شهرستانهای برمل و ارگون استان پکتیکا هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت.
اکنون گفته میشود آتشبس میان افغانستان و پاکستان تا پایان مذاکرات مقامات دو کشور در دوحه تمدید شده است.