سرپرست امور عشایر خراسان شمالی گفت: ۲۸۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت در نیمه نخست سالجاری به ۳۰۱ نفر از عشایر استان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد محمدزاده گفت: از مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی ابلاغشده از محل بند (ب) جز سه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تاکنون ۲۸۴ میلیارد ریال جذب و بین عشایر متقاضی استان توزیع شده است.
وی افزود: این تسهیلات در قالب حمایت از تولید دام عشایری، تامین نهادههای دامی، بهسازی تاسیسات و زیرساختهای عشایری، و کمک به پایداری معیشت خانوارهای کوچرو پرداخت شده است.
سرپرست امور عشایر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: سهم عشایر استان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۴۶ میلیارد ریال است که از این میزان، ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جذب شده است.
محمدزاده گفت: همچنین ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی از سهمیه سال ۱۴۰۴ به خراسان شمالی ابلاغ شده که در مرحله توزیع شهرستانی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی این اداره در زمینه تامین سوخت و اقلام اساسی عشایر افزود: در این مدت با همکاری اداره امور تعاونیها و تشکلهای عشایری، ۱۹۱ هزار و ۹۱۴ لیتر نفت سفید، ۱۲۱ هزار و ۳۹۴ کیلوگرم گاز مایع و یکهزار و ۸۸ تن آرد مصرف خانوار بین عشایر توزیع شده است