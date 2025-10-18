به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حمید حسین‌پور گفت: خدمات ارائه شده در این مرکز شامل ویزیت تخصصی و اقداماتی نظیر نوار قلب، سونوگرافی، کشیدن دندان، کشیدن بخیه، ساکشن، مشاوره تغذیه و سایر خدمات پاراکلینیکی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر متخصصان زنان، اطفال، چشم، سونوگرافی، ارتوپدی، اعصاب و روان، مغز و اعصاب، دندان‌پزشکی، داخلی، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، طب فیزیکی، جراحی عمومی، پوست، قلب و عروق و... در این کلینیک به ارائه خدمت مشغول هستند.

حسین‌پور تصریح کرد: با توجه به اختلاف قابل توجه تعرفه بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و وجود زیرساخت‌های مناسب، امکان توسعه و راه‌اندازی بخش‌های جدید از جمله آزمایشگاه، تصویربرداری، داروخانه و فیزیوتراپی وجود دارد.

گفتنی است نوبت‌دهی این مرکز از طریق سامانه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به نشانی https://nobat.nkums.ac.ir/، درگاه پذیرش ۲۴، نظام ارجاع مراکز روستایی و به‌صورت حضوری (بسیار محدود) انجام می‌شود.