رئیس هیات والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از پایان مسابقات ورزشی بانوان و آقایان در رشته والیبال و معرفی تیم های برتر شهرستان های بویراحمد و دنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی عباسی با اشاره به پایان رسیدن مسابقات والیبال بسیج سپاه فتح در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، گفت: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان در رده سنی زیر ۲۳ سال شهر یاسوج برگزار شد.

وی اظهار کرد: این دوره از مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس و توسط هیأت والیبال بسیج سپاه فتح استان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

رئیس هیات والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این بخش، ۱۰ تیم در قالب دو گروه پنج تیمی با یک دیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم‌های برتر مشخص شدند.

وی افزود: بر این اساس، باشگاه سیما با مدیریت خانم دولتی مقام اول، باشگاه شهریار به مدیریت خانم علی پور مقام دوم و باشگاه رها با مدیریت خانم صفایی مقام سوم را کسب کردند.

قهرمانی «اتحاد» در بخش آقایان

عباسی همچنین به رقابت‌های بخش آقایان اشاره کرد و گفت: مسابقات والیبال بسیج آقایان زیر ۲۳ سال در روزهای هفدهم و هجدهم مهرماه در دو گروه پنج تیمی برگزار شد که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود کردند.

وی تصریح کرد: در نهایت تیم‌های اتحاد، پیشرو، بیکران و دنا به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

رئیس هیئت والیبال سپاه فتح استان تاکید کرد: این رویداد ورزشی در فضایی سرشار از نشاط، اخلاق و رقابت سالم برگزار شد و نمادی از عزم مجموعه برای ترویج ورزش و سلامت در جامعه است.