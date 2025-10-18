

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجرمان سایبری با ایجاد صفحات و کانال‌های فریبنده، از اطلاعات هویتی و بانکی افراد سوءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پیش از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی یا پرداخت وجه، از اصالت شرکت یا مؤسسه مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

به درخواست‌های مشکوک برای پرداخت هزینه، ارسال کارت ملی یا اطلاعات حساب بانکی اعتماد نکنید.

در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش دهید.