به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در یک کیلومتری شهر شیروان، روستای کلاته میرزا بیگ قرار دارد؛ روستایی با ظرفیت بالای دامداری، اما با مشکلات زیرساختی فراوان و نبود آسفالت و شبکه آب لوله‌کشی، نبود خانه بهداشت، دهیاری فعال و حتی تابلو ورودی، از جمله مشکلاتی است که زندگی روزمره مردم را در این روستا تحت‌تأثیر قرار داده است.

نبود سرویس مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی نیز عبور و مرور به شهر را برای دانش‌آموزان و ساکنان سخت کرده است.

ابهام در وضعیت الحاق این روستا به شهر شیروان یا خانلق، اجرای پروژه‌های عمرانی را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.

در این راستا دکتر قدرتی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب طرح هادی جدید شهر خانلق و الحاق اراضی میرزابیگ به این شهر خبر داد.