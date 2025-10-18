به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ امروز ، شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان فجر شهید سپاسی شیراز است.

هفته گذشته تیم شمس آذر در اراک با یک گل مغلوب آلومینیوم شد و فجر شهید سپاسی در شیراز با نتیجه ۲ بر ۱ از استقلال خوزستان شکست خورد.

تیم قزوینی با ۲ امتیاز قعرنشین لیگ برتر است و بر همین اساس شاگردان وحید رضایی به برد در این بازی خانگی نیاز دارند.

فجر سپاسی هم با ۶ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.