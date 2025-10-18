پخش زنده
کارشناس هواشناسی از تداوم هوای صاف و آفتابی در مازندران تا سهشنبه خبر داد و گفت: بارشهای پراکنده از سهشنبه شب در استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان از امروز شنبه تا بعدازظهر سهشنبه شرایط پایدار و صاف تا نیمهابری خواهد داشت.
وی با اشاره به تغییرات جوی از اواخر هفته افزود: از سهشنبه شب تا صبح پنجشنبه شاهد افزایش ابر و بارشهای پراکنده در استان خواهیم بود.
این کارشناس هواشناسی در خصوص دمای هوا گفت: در ۲۴ ساعت گذشته گلوگاه با ۲۸ درجه گرمترین و دلیر با ۲ درجه بالای صفر سردترین شهرهای استان بودند.
حمیدی افزود: دریای مازندران امروز با موج متوسط همراه است و از بعدازظهر با موج کوتاه همراه خواهد شد.
وی تاکید کرد: این شرایط جوی نشان میدهد که استان مازندران در روزهای آینده شاهد نوسانات آب و هوایی خواهد بود که لازم است کشاورزان و مسافران نسبت به این تغییرات هوشیار باشند.