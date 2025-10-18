پخش زنده
امروز: -
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت : تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت کاروانها با نظم پیشبینی شده و تیمهای اجرایی، روحانی و پزشکی نیز به همراه زائران اعزام شدهاند تا خدمات لازم را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمیخو افزود: این زائران به مدت پنج روز در مکّهی مُکرّمه و پنج روز هم در مدینهی منوّره اقامت خواهند داشت و در طول این مدت ضمن انجام اعمال عمره از اماکن متبرکه و تاریخی این دو شهر زیارتی دیدن میکنند.
وی افزود: این پرواز شامل دو کاروان با مجموع ظرفیت ۲۵۷ نفر از زائران استان کرمانشاه است که پس از انجام تشریفات پروازی، عازم عربستان سعودی شدند تا مناسک عمره مفرده را بهجا آورند.
رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه با تأکید بر فراهم شدن تمامی امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت کاروانها در نهایت نظم و آرامش پیشبینی شده و تیمهای اجرایی، روحانی و پزشکی نیز به همراه زائران اعزام شدهاند تا خدمات لازم را ارائه دهند.
وی گفت: اعزام کاروانهای بعدی نیز طبق برنامه زمانبندیشده انجام خواهد شد و تلاش مجموعه حج و زیارت استان بر آن است که زائران سفر معنوی عمره را با آرامش خاطر و رضایت کامل سپری کنند.