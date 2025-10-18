پخش زنده
فرازی از صحبت ها و وصیت نامه سردار شهید محمدهاشم سلطانی که ۴۰سال پیش با صدای خودش ضبط شده منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار شهید محمد هاشم سلطانی ساده و صمیمی و آشنا به زمانه و گویا این جملات را در همین روزها گفته است.
این شهید بزرگوار در ۳۹ سال پیش همه را به بصیرت و دشمن شناسی دعوت می کند .
وی مطالعه و درک عمیق از واقعیت قرآن و نهج البلاغه را موجب درک درست از حقیقت و قرار گرفتن انسان در سمت درست تاریخ می داند.
پیکر شهید سلطانی ۳۹ سالپس از شهادت به گلستان بازگشت و پنج شنبه ۲۴ مهر امسال در آستان مقدس امامزاده عبد الله (ع)گرگان به خاک سپرده شد.