بصیرت و دشمن شناسی ، وصیت سردار شهید محمدهاشم سلطانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار شهید محمد هاشم سلطانی ساده و صمیمی و آشنا به زمانه و گویا این جملات را در همین روزها گفته است.

این شهید بزرگوار در ۳۹ سال پیش همه را به بصیرت و دشمن شناسی دعوت می کند .

وی مطالعه و درک عمیق از واقعیت قرآن و نهج البلاغه را موجب درک درست از حقیقت و قرار گرفتن انسان در سمت درست تاریخ می داند.



پیکر شهید سلطانی ۳۹ سالپس از شهادت به گلستان بازگشت و پنج شنبه ۲۴ مهر امسال در آستان مقدس امامزاده عبد الله (ع)گرگان به خاک سپرده شد.