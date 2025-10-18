به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه گفت: این جشنواره به همت کمیته بانوان انجمن خیریه "مهرانه"به مدت سه روز در سالن ورزش اداره جهادکشاورزی شهرستان تکاب دایر شده است و در روز دوم با استقبال گسترده مردم و گردشگران شهرستان تکاب رو‌به‌رو شد.

اسماعیل هادی افزود: این جشنواره در ۲۵ غرفه به منظور معرفی غذا‌های سنتی و محلی این منطقه دایر شده است و چند غرفه از نمایشگاه به صنایع دستی اختصاص پیدا کرده است.

هادی اظهارکرد: این رویداد بزرگ، نه تنها یک نمایشگاه غذایی، بلکه گام محوری در راستای تحقق اهداف خیرخواهانه مهرانه برای ترویج روحیه ایثار، مهر ورزی، نوع دوستی و فرهنگ‌سازی سلامت جامعه است.

وی گفت: آنچه این جشنواره را متمایز می‌کند، پیوند عمیق میان اهداف سلامت‌محور و رسالت خیریه آن است.

هادی افزود: مهرانه با برگزاری این رویداد، نه تنها بر اهمیت غذای سالم تأکید می‌کند، بلکه مشارکت پرشور مردم را به سرمایه‌ای اجتماعی برای ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه خود تبدیل می‌سازد.

مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه افزود: این جشنواره تا امروز ۲۶ مهر ماه در سالن جهاد کشاورزی ادامه خواهد داشت و درآمد حاصل از آن به نفع انجمن خیریه مهرانه تکاب و حمایت از بیماران سرطانی هزینه خواهد شد.