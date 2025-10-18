رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: سانحه تصادف دو خودروی پراید و پیکان در جاده پارس‌آباد به پیرایواتلو، عصر روز جمعه به کشته‌شدن یک نفر و مصدومیت یک تن دیگر انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به وقوع یک حادثه رانندگی در مسیر پارس‌آباد به پیرایواتلو، اظهار کرد: ساعت ۱۵:۳۷ روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، طی تماسی با سامانه اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان جزئیات این حادثه گفت: متأسفانه در این تصادف که بین دو خودروی پراید و وانت پیکان رخ داد، یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل شد.

همچنین در اثر برخورد خودروی سواری به یک عابر در حوالی روستای ارجق یک نفر جان خود را از دست داد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۸/۳۶ روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف خودروی سواری دنا با یک عابرپیاده در حوالی روستای ارجق از توابع مشگین شهر، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهارداشت: در این حادثه متاسفانه عابر پیاده در اثر جراحات وارده فوت کرده بود.