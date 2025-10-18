به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: آیین افتتاحیه نمایشگاه ساعت ۹ صبح فردا با حضور مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

مهدی آریان افزود: در این آیین، استاندار خراسان شمالی، نماینده ولی‌فقیه در استان و فرمانده سپاه استان نیز حضور خواهند داشت و اجرای زنده‌ی موسیقی مقامی خراسانی توسط حسین ولی‌نژاد، رنگ و بوی خاصی به مراسم خواهد بخشید.

آریان با اشاره به بازگشت این نمایشگاه پس از یک دهه وقفه گفت: امسال با حضور ۲۳۰ ناشر و ارائه بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب، فضای فرهنگی استان جان تازه‌ای می‌گیرد.

گفتنی است: دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ مهر تا ۳ آبان‌ماه در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد در دو نوبت صبح و عصر پذیرای علاقه‌مندان کتاب، فرهنگ و هنر خواهد بود.