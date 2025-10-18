پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالا در اولین روز هفته میزبان عرضه ۳۷۹ هزار و ۲۸۸ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار صادراتی کیش است به طوری که در این تالار ۲۱۶ هزارتن تن محصول روی تابلو میرود.
امروز در تالار صادراتی کیش ۲۱۶ هزار و ۷۷ تن محصول عرضه میشود. این محصولات شامل ۱۲۵ هزار تن کلینکر، ۶۲ هزار و ۷۳۸ تن سیمان، ۲۳ هزار و ۳۹ تن قیر، ۵ هزار تن گوگرد و ۳۰۰ تن عایق رطوبتی است.
امروز همچنین ۱۳۹ هزار و ۷۸ تن فولاد در تالار صنعتی عرضه میشود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در روز جاری میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۲۵۹ تن محصول شامل ۸ هزار و ۷۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۱۰۴ تن مواد پلیمری و ۳ هزار و ۸۰ تن قیر است.
تالار فرعی هم میزبان عرضه ۶ هزار و ۹۱۸ تن فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات است.
در تالار حراج باز هم قرار است یک هزار و ۹۵۶ تن محصول شامل یک هزار و ۴۰۸ تن مواد پلیمری و ۵۴۸ تن مواد پلیمری عرضه شود.