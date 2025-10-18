به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای با مجموع مساحت ۸۱.۲ هکتار در استان وجود دارد که سالانه بیش از ۱۴ هزار تن انواع سبزی و صیفی، دو میلیون شاخه گل رز، سه میلیون گلدان گل و گیاهان زینتی، ۴۳۰ تن توت‌فرنگی، سه میلیون اصله نهال و ۲۸ میلیون بوته نشا سبزی، صیفی و گیاهان دارویی در این گلخانه‌ها تولید می‌شود.

محمدرضا اصغری، با بیان اینکه سالانه بخشی از محصولات گلخانه‌ای استان به کشور‌های همسایه از جمله کردستان عراق، ارمنستان و روسیه صادر می‌شود، افزود: با بهره‌برداری از گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس، میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای درسال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

اصغری، با بیان اینکه امسال مرحله نخست گلخانه بزرگ‌مقیاس ۵۰ هکتاری خوی به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در سالجاری ۱۸ واحد گلخانه جدید به مساحت چهار هکتار به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ واحد دیگر با ۶.۵ هکتار مساحت هم در دست احداث است.

وی تصریح کرد: امسال ۱۹ متقاضی با مساحت مجموع ۵.۵ هکتار برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی و اقدام به احداث گلخانه کردند و ۶۴ پرونده به مساحت ۱۶۳ هکتار هم در سامانه سیتا تشکیل و در انتظار تخصیص اعتبار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ هکتار اراضی مناسب توسعه گلخانه درآذربایجان‌غربی شناسایی و معرفی شده و ۵۷۰ هکتار از این اراضی نیز توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی استان برای سرمایه‌گذاری در پنج شهرستان استان آماده‌سازی شده است.

اصغری افزود: کشت‌های گلخانه‌ای در ۱۸ شهرستان استان انجام می‌شود که بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستان ارومیه است و پس از آن شهرستان‌های نقده، خوی، میاندوآب، مهاباد و سلماس قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با توجه به کمبود بارندگی‌ها و کاهش منابع آبی، کشت گلخانه‌ای به‌دلیل تولید پایدار در تمام فصول سال، کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات با کیفیت و دارای ارزش صادراتی، به‌عنوان یکی از راهکار‌های مهم افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.