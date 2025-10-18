پخش زنده
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از کشف و ضبط بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ عدد کارت سوخت غیرمجاز از جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جلال حمه حسنی افزود: به دنبال بازدیدهای دورهای و غیرمترقبه گروههای بازرسی این منطقه از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی استان برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان، پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی و ساماندهی عرضه، این تعداد کارت سوخت ضبط شد.
حمه حسنی گفت: باتوجه به اختلاف قیمت فرآورده در ۲ سوی مرز و سوءاستفاده افراد سود جو از این شرایط، این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدیدهای مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام میکند.
وی با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاههای عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اضافه کرد: همه مجاری عرضه سوخت منطقه دارای کارت اضطراری هستند تا کسانی که به هر نحوی دارای مشکل هستند، از این کارتها برای دریافت سوخت استفاده کنند.
سرپرست شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه کردستان ادامه داد: بیشتر این کارتهای ضبط شده، کارتهای سوخت مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد از مسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیرقانونی از کارتها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.