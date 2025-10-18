همایش «هوش سبز» با هدف ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و ارتقای آگاهی‌های صنعتی نسبت به حفاظت از طبیعت، به همت خانه محیط زیست شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش «هوش سبز» با هدف ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و ارتقای آگاهی‌های صنعتی نسبت به حفاظت از طبیعت، به همت خانه محیط زیست شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، جمعی از کارفرمایان، صنعتگران، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه در شهرستان میبد برگزار شد.

در این همایش، اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از محیط زیست گفت: مشکلات زیست‌محیطی با برخورد و اجبار حل نمی‌شود؛ باید از خودمان آغاز کنیم و فرهنگ احترام به طبیعت را در جامعه زنده کنیم.

وی با اشاره به پیامد‌های تغییر اقلیم و افزایش آلاینده‌ها در محور دشت یزد – اردکان افزود: کاهش رطوبت، گسترش ریزگرد‌ها و آلودگی‌های صنعتی سبب ضعف شدید پوشش گیاهی و از بین رفتن زیست‌بوم‌های طبیعی استان یزد شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: امروز در کشور حدود ۹۰ درصد ذخایر ژنتیکی از بین رفته که این آمار هشداری جدی برای آینده به شمار می‌رود. وی بحران محیط زیست را هولناک‌تر از مشکلات اقتصادی دانست و تأکید کرد که حل آن نیازمند نگاه فرهنگی، اخلاقی و مشارکت همگانی است.

مدیرکل محیط زیست استان یزد گفت: پیشینه تاریخی ایرانیان همواره بر احترام به طبیعت و حیات وحش استوار بوده و بازگشت به این ارزش‌ها می‌تواند نجات‌بخش آینده کشور باشد.

در ادامه این همایش، امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران، ضمن تشریح نسل‌های اول تا چهارم دانش مدیریت و مهندسی سبز، بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کاهش اثرات زیست‌محیطی صنایع تأکید کرد.