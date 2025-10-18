هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر ورزش تکواندو کشور در رده سنی نوجوانان بخش دختران، به میزبانی اصفهان با برگزاری پنج وزن آغاز شد.

کسب ۲ مدال نقره و برنز دختران کردستانی در هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پایان روز نخست این رقابت‌ها، شپول احمدی در وزن سوم توانست بر سکوی سوم بایستد و صاحب گردن آویز برنز شود.

نارینا خیاط، دیگر قهرمان خوش آتیه استان نیز توانست در وزن پنجم با کسب مدال نقره نایب قهرمان این رقابت‌ها شود.

کادر فنی تیم استان کردستان در این مسابقات بر عهده سمیه محمدپناه، مهری شعبانی و نیان شامحمدی است.