فرمانده انتظامی تنکابن از توقیف یک دستگاه نیسان حامل ۳ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بهادر دیلمی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های جنگلی، ماموران پلیس در پی کسب خبری مبنی بر برداشت غیرمجاز چوب از جنگل‌های این شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی چوب در این عملیات، افزود: ماموران در بازدید از خودروی مورد نظر، ۳ تن چوب جنگلی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن ارزش چوب‌های مکشوفه را بر اساس نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: چوب‌های قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.