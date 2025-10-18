پخش زنده
دوچرخه سواران کردستانی در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، ۲ مدال طلا کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابتهای دوچرخه سواری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش دوچرخه سواری کشور در بخش دختران به میزبانی تبریز آغاز به کار کرد.
در پایان این دوره از رقابتها تیم استان کردستان با کسب دو مدال زرین طلا توانست خوش بدرخشد.
در نتایج انفرادی ماده ۲۰۰ متر سرعت رژینا اعظمی نماینده استان کردستان با شایستگی تمام عنوان قهرمانی و نشان ارزشمند طلا 🥇 را به خود اختصاص داد.
این بانوی کردستانی در رشته کوهستان ماده کراس کانتری نیز توانست با ایستادن بر سکوی قهرمانی دومین نشان زرین طلا را برای استان به ارمغان آورد.