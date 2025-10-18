پخش زنده
تیم اعزامی خراسان رضوی در رقابتهای کشوری ویژه بیماران دیابتی با کسب مدالهای رنگارنگ، عنوان نائبقهرمانی کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، در این رقابت ها در رشته شطرنج، آزاده باقدان مدال طلا و سید شهریار شمسآبادی مدال نقره کسب کردند. همچنین در رشته تنیس روی میز، ناهید مرجانی و رضا معصومی با به دست آوردن مدال نقره درخشیدند.
در رشته دارت نیز فاطمه آشنا و حمیدرضا غیاثی با کسب مدال برنز افتخارآفرینی کردند.
این رقابتها از تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سمنان برگزار شد.