رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت: ۵۵ هزار و ۲۲۲ جلد گواهینامه پایه یک، دو، سه، ویژه و موتورسیکلت تعویض و صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ غلامعلی همایی گفت: از این تعداد ۱۵ هزار جلد گواهینامه جدید صادر شده است.
او افزود: همچنین نیمه نخست امسال ۸۶ جلد گواهینامه دارای ۳۰ نمره منفی از کاربران ترافیک اخذ و در اختیار راهور گذاشته شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان تأکید کرد: همچنین در حوزه شماره گذاری ۶ ماهه امسال ۱۰۸ هزار خدمت انجام شده از جمله پلاکهای نو شماره در اختیار متقاضیان قرار گرفته و خودرو تعویض پلاک شده است.
سرهنگ همایی تصریح کرد: همچنین ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده در حوزه اجراییات بررسی و به اعتراض رانندگان رسیدگی شده است.