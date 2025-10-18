در نیمه نخست سال؛

صدور بیش از ۵۵ هزار جلد گواهینامه در استان همدان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت: ۵۵ هزار و ۲۲۲ جلد گواهینامه پایه یک، دو، سه، ویژه و موتورسیکلت تعویض و صادر شده است.