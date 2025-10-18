به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی افزود: این طرح‌ها شامل ساخت مخزن ۵ هزار متر مکعبی منظریه شهرکرد، شبکه‌های آب و فاضلاب در محله‌های ۳۴، ۴۰ و ۴۱ در منظریه شهرکرد، اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن سفیددشت، فرادنبه، نقنه و گندمان فاز ۳ الهیه بروجن، ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی و حفر و تجهیز چاه شماره ۱۱ بروجن و همچنین اجرای خط انتقال آب از چاه به مخزن به طول سه و نیم کیلومتر در بروجن است.