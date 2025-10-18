نخست‌وزیر پیشبرد امور یمن با اشاره به نقش کلیدی شهید محمد الغماری در جنگ با ائتلاف متجاوز آمریکایی-سعودی و نیز در نبرد حمایت از غزه، تاکید کرد که خون این فرمانده شهید عزم ملت یمن برای مقابله با اشغالگران و حمایت از غزه و آرمان فلسطین را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد مفتاح، نخست وزیر پیشبرد امور یمن، شهادت محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش یمن را به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تسلیت گفت.

محمد مفتاح تاکید کرد: شهید الغماری و رویکرد جهادی او، مایه افتخار، عزت و احترام مردم ما و امت اسلامی و الهام بخش نسل‌های آزاده‌ای خواهد بود که راه جهاد، عزت و کرامت را دنبال می‌کنند.

وی افزود: شهادت این فرمانده قهرمان تنها عزم مردم ما را برای حمایت از برادران مظلوممان در نوار غزه، دفاع از آرمان فلسطین و همه مسائل حیاتی امت اسلامی راسخ‌تر خواهد کرد.

نخست وزیر موقت یمن تاکید کرد: شهید الغماری در سال‌های گذشته در تقابل نظامی با ائتلاف متجاوز آمریکایی- سعودی و همچنین طی دو سال قبل در چارچوب نبرد «پیروزی موعود و جهاد مقدس» برای حمایت از غزه، نقش کلیدی ایفا کرد که بیانگر روحیه و ایمان خالصانه و وفاداری او به میهن، امت اسلامی و همه مسائل حیاتی آن بود.

روز پنجشنبه نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش این کشور خبر داد و تأکید کرد: رژیم صهیونیستی به سزای اعمال جنایتکارانه‌اش خواهد رسید.

نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد: دوره‌های درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیستی به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را برای جنایاتی که مرتکب شده، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم دریافت خواهد کرد. روش والایی که شهدای بزرگ دنبال کردند با شهادت یکی از آنها پایان نمی‌یابد، بلکه مسیری است که نسل‌های پیاپی آن را پیموده و قهرمانان، نسل به نسل آن را دنبال می‌کنند. ما تأکید می‌کنیم که کاروان بزرگان تا زمانی که زندگی به طور کلی متوقف نشود، متوقف نخواهد شد و خون رهبران شهید، مردانی قوی می‌آفریند که فداکاری برایشان آسان است و جانشان را ارزانی می‌دارند.