رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان از درخشش اسکیتسواران بوکانی در مسابقات قهرمانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به گفته احمدنصرالهی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان: مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت به مناسبت هفته تربیت بدنی به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شد.
احمدنصرالهی افزود:در این رقابتها که با حضور برترین اسکیتسواران استان برگزار گردید، ورزشکاران بوکانی عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشتند.
نصرالهی اظهارداشت:نیکان عبداللهیکیا عنوان قهرمانی ماده ۲۰۰ متر استان را به دست آورد؛ و ساروین محمودنژاد نیز موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی ۲۰۰ متر استان شد.
این دو ورزشکار از باشگاه اسکیت ایزیرتو با مربیگری آقای سالار معروفزاده در این مسابقات حضور داشتند و توانستند افتخاری دیگر برای ورزش بوکان رقم بزنند.