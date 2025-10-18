به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان بافق با حضور مسئولان محلی، در سالن ولایت فرمانداری و به‌صورت ویدئوکنفرانس با نشست استانی برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت حضور پرشور و گسترده مردم انقلابی بافق به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در مراسم ۱۳ آبان تأکید شد؛ حضوری که نماد پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه استکبارستیزی ملت ایران عنوان شد.

پس از طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اعضای نشست، مقرر شد راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور، ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا آغاز و تا آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) ادامه یابد.

بر اساس برنامه‌ریزی ها، اجرای سرود دانش‌آموزی، ورزش زورخانه‌ای، سخنرانی، قرائت قطعنامه و برنامه‌های فرهنگی متنوع از بخش‌های اصلی این مراسم خواهد بود.