اردوی آمادگی کونگفوکاران منتخب آذربایجان شرقی برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور، درشهرستان هوراند در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اردو ۲۰ نفر از برترین کونگفوکاران استان در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان حضور دارند و تمرینات فنی و بدنسازی خود را برای مسابقات انتخابی تیم ملی در آبانماه پیگیری میکنند.
هدف از برگزاری این اردو ارتقای توان جسمی، تقویت هماهنگی تیمی و افزایش آمادگی روانی ورزشکاران است.
شهرستان هوراند به دلیل شرایط آبوهوایی مناسب و اقلیم کوهستانی، میزبان نخستین مرحله اردوی آمادهسازی انتخاب شده و امکانات لازم برای تمرینات در این منطقه فراهم شده است.