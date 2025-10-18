به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اردو ۲۰ نفر از برترین کونگ‌فوکاران استان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان حضور دارند و تمرینات فنی و بدنسازی خود را برای مسابقات انتخابی تیم ملی در آبان‌ماه پیگیری می‌کنند.

هدف از برگزاری این اردو ارتقای توان جسمی، تقویت هماهنگی تیمی و افزایش آمادگی روانی ورزشکاران است.

شهرستان هوراند به دلیل شرایط آب‌و‌هوایی مناسب و اقلیم کوهستانی، میزبان نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی انتخاب شده و امکانات لازم برای تمرینات در این منطقه فراهم شده است.