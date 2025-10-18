با استقبال پرشور مردم سقز سومین "شو سواره اسب کردی" با حضور سوارکارانی از داخل و خارج کشور در حاشیه رودخانه سقز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سومین همایش "شو سواره اسب کرد" با حضور ۷۲ سوارکار از ۷ استان کشور و یک تیم از اقلیم کردستان عراق در حاشیه رودخانه چم سقز برگزار شد.

لقمان حسنی رئیس هیئت سوارکاری شهرستان سقز در این خصوص گفت: این همایش به مناسبت هفته تربیت‌بدنی با حضور سوارکارانی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کرمانشاه، همدان، کردستان، کرمان و یک گروه از اقلیم کردستان باهدف شناساندن اسب‌های اصیل کردی برگزار و سوارکاران به نمایش اسب‌های خود پرداختند.

این همایش یک روزه با حضور بیش از سه هزار نفر در محل دائمی سوارکاری در حاشیه رودخانه سقز برگزار شد.