فناوران یکی از شرکتهای دانشبنیان موفق به تولید سرههای نانوکامپوزیت مسـآلومینا شدند که در برابر نرمشدگی حرارتی مقاومت چشمگیری دارد و عمر مفید ابزار را در محیطهای صنعتی چندین برابر افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علیرضا جانآبادی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره جدیدترین محصول این شرکت یعنی سرههای نانوکامپوزیت مسـآلومینا، گفت: این محصول با بهرهگیری از ساختار نانوکامپوزیتی توانسته است جایگزینی پایدارتر و مقاومتر برای آلیاژهای مرسوم در جوشکاری مقاومتی ارائه دهد.
وی، یکی از مهمترین چالشهای موجود در آلیاژهای معمولی مس را افت استحکام در دمای بالا به دلیل نرمشدگی ساختار کریستالی دانست و ادامه داد: اما در نانوکامپوزیت جدید، ذرات اکسید آلومینیوم درون ماتریس مس بهگونهای توزیع شدهاند که مانع از رشد دانهها و تغییر ساختاری در اثر حرارت میشوند. این پایداری موجب حفظ خواص مکانیکی حتی در دمای بالا و افزایش عمر مفید الکترود در خطوط تولید میشود.
جان آبادی افزود: در این نوع آلیاژها، استحکامبخشی با افزودن یا تشکیل ذرات اکسید پایدار صورت میگیرد و برخلاف آلیاژهای معمولی، ذرات اکسید درون ساختار حل یا رشد نمیکنند. در نتیجه، زمانی که ماده در معرض حرارت زیاد قرار میگیرد، مقاومت مکانیکی آن افت قابل توجهی نخواهد داشت.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان همچنین به روش اکسیداسیون داخلی بهعنوان یکی از مؤثرترین شیوههای ایجاد نانوذرات آلومینا اشاره کرد و گفت: در این فرآیند، آلومینیوم محلول در مس با واکنش کنترلشده اکسید میشود و ذرات آلومینا با اندازه نانومتری، فاصله یکنواخت و توزیع همگن در سراسر ساختار شکل میگیرند. این ویژگیها باعث بهینه شدن خواص مکانیکی و حرارتی ماده میشوند.
وی تأکید کرد: ترکیب دقیق نانوذرات درون ماتریس مس، نه تنها استحکام در دمای بالا را افزایش میدهد، بلکه هدایت الکتریکی بالا و مقاومت سایشی بهتر را نیز فراهم میکند. این دو مزیت، ویژگی حیاتی برای ابزارهای جوش مقاومتی که در تماس مستقیم با جریانهای بالا و فشار حرارتی قرار دارند، به شمار میرود.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان اضافه کرد: ما علاوه بر تولید نانوکامپوزیت مسـآلومینا، مجموعهای از الکترودها و سرههای نقطهجوش با گریدهای متنوع نظیر مس کروم زیرکونیوم (CuCrZr) و مس بریلیوم کبالت (C۱۷۵۰۰ و C۱۷۵۱۰) را طراحی و عرضه کردیم. تمامی فرآیندهای تولید این محصولات تحت نظارت دقیق فنی انجام میشود تا دقت ابعادی، رسانایی حرارتی و دوام فیزیکی در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.