محسن کاظمی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی، با اشاره به جایگاه استاد محمود حکیمی گفت: او از بنیان‌گذاران ادبیات متعهد و انسان‌محور ایران بود که تاریخ را نه از نگاه قدرت، بلکه با عشق و دغدغه‌ی انسان و جامعه روایت می‌کرد.

محسن کاظمی، نویسنده و پژوهشگر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: حکیمی از بنیان‌گذاران ادبیات متعهد و انسان‌محور در ایران بود. او تاریخ را برای مردم روایت می‌کرد، نه صرفاً برای پادشاهان یا روایت جنگ‌ها. در آثارش، قصه مردم و زندگی واقعی آنان همیشه محور بود.

وی گفت: استاد حکیمی با نگاهی اخلاق‌مدار و هنرمندانه به تاریخ ورود می‌کرد و دغدغه‌اش تربیت انسان مسئول بود. او می‌خواست نسل حاضر، با آشنایی با گذشته و شناخت مسائل پیشینی و پسینی، نسبت به جامعه خود تعهد پیدا کند. این نگاه در همه آثارش، از کتاب‌های تاریخی برای کودکان و نوجوانان تا مجموعه‌های بزرگسال، جاری است.

آقای کاظمی افزود: امروز نوجوانان و جوانان بیشتر به سمت فضای مجازی و رسانه‌های نو گرایش دارند، اما این می‌تواند فرصتی باشد تا آثار ارزشمند نویسندگانی، چون حکیمی را از طریق همان ابزار‌ها به آنان معرفی کنیم. گزیده‌ها و حکایت‌های تاریخی ایشان هنوز بسیار خواندنی و اثرگذار است.

وی گفت: کتاب‌های او، از جمله آثاری درباره امیرکبیر و مجموعه تاریخ تمدن جهان، نسل‌های مختلف را با تاریخ، انسان و مسئولیت آشنا کرده است.

مرحوم محمود حکیمی در سال ۱۳۸۲ برای نگارش ده‌ها مقاله و چاپ دو کتاب پیرامون زندگانی امام حسین (ع) و قیام عاشورا، به عنوان خادم فرهنگ عاشورا شناخته شد و لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. او در پنجمین جشنواره شهید رجایی نیز به عنوان پیشکسوت برگزیده ملی در محور هنری و ادبی شناخته شد.